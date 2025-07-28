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12:32, 28 июля 2025Мир

Таиланд назвал количество жертв конфликта с Камбоджей

В Таиланде в ходе вооруженного конфликта с Камбоджей погибли 22 человека
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде в ходе вооруженного конфликта на границе с Камбоджей погибли по меньшей мере 22 человека, еще 140 получили ранения. Об этом говорится в заявлении на сайте таиландского правительства.

По данным на 27 июля погибло восемь военнослужащих и 14 гражданских лиц. Из районов повышенного риска эвакуировали 139,6 тысячи гражданских лиц.

Правительство Таиланда подчеркнуло, что Камбоджа может готовиться к крупной военной операции до начала переговоров между противоборствующими сторонами.

27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, что страна согласна с предложением о немедленном и безоговорочном прекращении огня с Таиландом.

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