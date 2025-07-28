Назван срок появления интернета во всех российских поездах и самолетах

«Роскосмос»: Стабильный интернет в российских поездах появится в течение 1,5 лет

«Роскосмос» в течение полутора лет сделает так, что интернет в поездах пропадать не будет, заявил гендиректор Дмитрий Баканов, пишет РБК.

Он отметил, что появится спутниковая группировка, благодаря которой в электричках и поездах дальнего следования появится стабильный интернет.

«В течение полутора лет полностью будет развернута эта орбитальная группировка. Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию», — назвал он срок.

Ранее руководитель разработки «Бюро 1440» Ксения Лазаренко рассказала, что спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах станет доступен россиянам с 2027 года.