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08:05, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Назван срок появления интернета во всех российских поездах и самолетах

«Роскосмос»: Стабильный интернет в российских поездах появится в течение 1,5 лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

«Роскосмос» в течение полутора лет сделает так, что интернет в поездах пропадать не будет, заявил гендиректор Дмитрий Баканов, пишет РБК.

Он отметил, что появится спутниковая группировка, благодаря которой в электричках и поездах дальнего следования появится стабильный интернет.

«В течение полутора лет полностью будет развернута эта орбитальная группировка. Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию», — назвал он срок.

Ранее руководитель разработки «Бюро 1440» Ксения Лазаренко рассказала, что спутниковый интернет в самолетах, поездах и судах станет доступен россиянам с 2027 года.

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