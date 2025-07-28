Трамп вооружился бронированным гольф-каром

New York Post: У Трампа появился бронированный гольф-кар

Служба безопасности президента США Дональда Трампа вооружилась бронированным гольф-каром после последнего покушения на политика. Об этом сообщает The New York Post.

Хорошо защищенный черный автомобиль заметили на поле для гольфа Trump Turnberry в Южном Эйршире, Шотландия, где президент играл в выходные. По словам экспертов, новый бронированный автомобиль, судя по всему, создан по образцу официального лимузина Трампа, известного как «Зверь».

Директор Armoured Car Services Гэри Релф в интервью The Telegraph оценил новый президентский транспорт, заявив, что машина бронирована на 100 процентов. «Лобовое стекло сразу бросается в глаза, как и боковые панели, двери и большая панель сзади над грузовым отсеком», — указал он, отметив, что такие компании, как его, часто снимают и незаметно заменяют практически каждый элемент интерьера броней.

В сентябре 2024 года произошла вторая попытка покушения на Трампа во время его игры в гольф в Уэст-Палм-Бич. Правоохранительным органам удалось задержать злоумышленника. По информации СМИ, им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. В публикации The New York Post уточняется, что Раут хвалился своими добродетельными качествами и выступал за левые идеи в социальных сетях. Также известно, что он учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины и стал жить на Гавайях примерно с 2018 года.