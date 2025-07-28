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12:12, 28 июля 2025Мир

Трампа обвинили в жульничестве и поймали на видео

The Independent: Появилось видео жульничества Трампа во время игры в гольф
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Президента США Дональда Трампа обвинили в жульничестве во время игры в гольф. Соответствующее видео опубликовало издание The Independent.

В распространенном видеоролике кедди (помощник игрока в гольфе, который переносит спортивный инвентарь и помогает советами — прим. «Ленты.ру») идет впереди гольф-кара американского лидера, а после бросает мяч в его сторону.

Как отмечают авторы материала, Трамп ранее неоднократно подвергался обвинениям в нечестной игре. В частности, американский спортивный обозреватель Рик Рейли даже посвятил этому книгу под названием «Командующий-обманщик» (название на англ. языке — «Commander in Cheat», что представляет собой игру слов с должностью главнокомандующего commander-in-chief — прим. «Ленты.ру»).

Ранее стало известно, что служба безопасности Трампа вооружилась бронированным гольф-каром после последнего покушения на политика. По словам экспертов, новый бронированный автомобиль, судя по всему, создан по образцу официального лимузина американского лидера, известного как «Зверь».

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