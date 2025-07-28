Туристам в Сочи начали продавать тень на пляже

РГ: На пляжах Сочи начали продавать места в тени за полторы тысячи рублей

Туристам на пляжах Сочи начали продавать места в тени за полторы тысячи рублей. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Очевидцы рассказали изданию, что предприимчивые арендаторы пляжных территорий придумали прайс за использование узких полосок тени из-за большого скопления туристов, которые ложатся на песке и не хотят покупать лежаки.

«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят. Проще взять лежак, но такие у них штрафные санкции», — отметили собеседники газеты.

Тем временем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали подобную инициативу незаконной. Вице-президент организации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин подчеркнул, что пляжи находятся в муниципальной собственности, и если арендатор придумал договор «субаренды» песка, это является нарушением.

Ранее сообщалось, что стоимость бунгало, представляющих собой лежаки с навесом, в Сочи возросла до 15 тысяч рублей в день. Тем временем аренда простых шезлонгов на этом пляже обойдется туристам в тысячу рублей.