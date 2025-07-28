Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:44, 28 июля 2025Путешествия

Туристам в Сочи начали продавать тень на пляже

РГ: На пляжах Сочи начали продавать места в тени за полторы тысячи рублей
Алина Черненко

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Туристам на пляжах Сочи начали продавать места в тени за полторы тысячи рублей. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Очевидцы рассказали изданию, что предприимчивые арендаторы пляжных территорий придумали прайс за использование узких полосок тени из-за большого скопления туристов, которые ложатся на песке и не хотят покупать лежаки.

Материалы по теме:
Лучшие места для фотосессий в Сочи: самые популярные и необычные локации
Лучшие места для фотосессий в Сочи:самые популярные и необычные локации
11 июля 2025
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году: лучшие места для безопасного отпуска
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году:лучшие места для безопасного отпуска
21 июля 2025

«Полторы тысячи за то, чтобы лежать на своем полотенце. Такой вот прайс-лист у ребят. Проще взять лежак, но такие у них штрафные санкции», — отметили собеседники газеты.

Тем временем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали подобную инициативу незаконной. Вице-президент организации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин подчеркнул, что пляжи находятся в муниципальной собственности, и если арендатор придумал договор «субаренды» песка, это является нарушением.

Ранее сообщалось, что стоимость бунгало, представляющих собой лежаки с навесом, в Сочи возросла до 15 тысяч рублей в день. Тем временем аренда простых шезлонгов на этом пляже обойдется туристам в тысячу рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    На Западе рассказали о разбившемся вдребезги героическом образе Зеленского

    Стало известно об активном наступлении ВС России на покровском направлении

    Трамп вооружился бронированным гольф-каром

    59-летняя Екатерина Андреева в мини-шортах отдохнула на яхте

    Полчище саранчи окружило автомобиль россиянина на федеральной трассе и попало на видео

    Сбой в работе российского авиаперевозчика заинтересовал прокуратуру

    Болельщики в тельняшках и с Андреевским флагом пришли поддержать россиян на ЧМ в Сингапуре

    Германия захотела получить ракеты для нанесения ударов по Москве

    Стало известно о жертвах ливней в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости