Тягач врезался в широкофюзеляжный Boeing и помял его

PN: Самолет авиакомпании Virgin Australia получил вмятины в аэропорту Австралии

Широкофюзеляжный самолет получил вмятины после того, как в него врезался тягач в аэропорту Австралии. Об этом сообщает издание PerthNow (PN).

Инцидент произошедшего около 20:40 в воскресенье, 27 июля, на взлетно-посадочной полосе в воздушной гавани Мельбурна. Самолет авиакомпании Virgin Australia получил серьезное повреждение фюзеляжа, которое растянулось на несколько метров, после столкновения с буксиром.

По сообщению представителя авиаперевозчика, Boeing 737 буксировали в ангар для планового технического обслуживания. «Видимо борт отсоединился от буксира, в результате чего тягач ударил его сбоку и помял», — сообщил сотрудник Virgin, отметив, что инцидент не повлияет на расписание рейсов.

Уточняется, что в момент столкновения на борту не было пассажиров. Ведется расследование.

Ранее в самолете авиакомпании Virgin Australia вспыхнул пожар. Выяснилось, что огонь появился в ручной клади пассажира из-за одного предмета.