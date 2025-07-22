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15:14, 22 июля 2025Путешествия

В салоне самолета вспыхнул пожар из-за одного предмета в сумке пассажира

PerthNow: В самолете авиакомпании Virgin Australia вспыхнул пожар из-за батареи
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

На борту самолета, пролетавшего над Австралией, вспыхнул пожар, причиной которого стал один предмет в сумке пассажира. Об этом сообщает новостной сайт PerthNow.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Virgin Australia, который выполнял рейс VA1528 из Сиднея в Хобарт. Около 09:00 утра в понедельник, 21 июля, при заходе на посадку в аэропорту назначения пассажиры лайнера сообщили о запахе дыма в салоне.

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Выяснилось, что огонь появился в ручной клади одного из попутчиков. Когда бортпроводники открыли ее, то обнаружили горящую литиевую батарею. Экипаж оперативно потушил пламя перед посадкой, и борт благополучно приземлился в воздушной гавани.

Представитель авиаперевозчика сообщил, что медицинская помощь пассажирам не понадобилась, они сошли по трапу в штатном режиме. Тем не менее персонал самолета осмотрели медики, о травмах не сообщалось. Борт отправили на технический осмотр, а для обратного рейса клиентам компании предоставили другой лайнер.

Ранее на видео попал пожар в салоне самолета авиакомпании Hong Kong Airlines. Лайнер выполнял рейс из китайского города Ханчжоу в Гонконг.

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