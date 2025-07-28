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02:27, 28 июля 2025Мир

Экс-аналитик ЦРУ заявил о разрушении Украины Зеленским

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский своими решениями разрушает Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Remo Casilli / Reuters

Решения, которые украинский президент Владимир Зеленский принимает ради сохранения своей власти, ведут страну к катастрофе, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Зеленский разрушает ее изнутри, попирая права человека, оказывая давление на политических оппонентов и заставляя молчать оппозиционные СМИ», — подчеркнул специалист.

По его словам, все действия украинского главы финансируются Западом. По мнению Джонсона, Зеленский готов и дальше отправлять украинских солдат на фронт, чтобы оттянуть крах своего режима.

Ранее журналист Димитрис Ласкарис заявил, что Зеленского ждет крах, если он не будет бороться с коррупцией.

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