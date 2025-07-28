Украина прекратила исполнять обязательства еще по одному международному договору

Украина заявила о прекращении выполнения обязательств по ДОВСЕ

Украина объявила о прекращении исполнения обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявляет агентство УНИАН в своем Telegram-канале со ссылкой на МИД Украины.

«Это следующий шаг для усиления Украины после ее выхода из Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавского договора)», — сказано в публикации.

Договор устанавливает лимиты на количество вооружений и техники в обычных вооруженных силах государств-участников. Киев же прекратил выполнение свои обязательств по данному международному договору.

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Как утверждается, законопроект поддержали 299 из 305 присутствовавших парламентариев. При этом за срочное подписание документа выступили все 305 депутатов.