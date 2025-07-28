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15:20, 28 июля 2025Культура

Украинская певица назвала Бузову суперзвездой

Певица Таисия Повалий заявила, что Ольге Бузовой нет равных
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Переехавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий назвала суперзвездой Ольгу Бузову. Исполнительницу хита «Пусть вам повезет в любви» цитирует MK.RU.

Повалий отметила яркий талант своей коллеги и заявила, что Бузова находится на нужном месте. Артистка призналась, что осталась в восторге от Бузовой после совместного участия в Международном музыкальном фестивале в Белоруссии.

«Бузова — просто суперзвезда. Суперзвезда, которой равных нет», — подчеркнула Повалий. Певица добавила, что ее коллеге не нужно обращать внимания на критику со стороны хейтеров.

Ранее продюсер Виктор Дробыш раскритиковал вокальные данные Бузовой. Он назвал артистку не умеющим петь фриком.

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