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12:36, 28 июля 2025Культура

В Госдуме прокомментировали обвинения в адрес Кустурицы в подготовке госпереворота

Депутат Бурляев опроверг обвинения в адрес Кустурицы в подготовке госпереворота
Ольга Коровина
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Народный артист России, депутат Государственной Думы Николай Бурляев прокомментировал обвинения в адрес культового сербского режиссера Эмира Кустурицы в подготовке государственного переворота. Его цитирует «Ридус».

«Этот художник — патриот Сербии. Он никогда не пойдет против своей страны», — подчеркнул Бурляев, лично знакомый с именитым кинематографистом.

В воскресенье, 27 июля президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Кустурица вместе с представителями оппозиции — преподавателем университета в Нови-Саде Динко Грухоничем, политиком Ненадом Чанаком и историком Мило Ломпаром — хотят добиться его отставки. По мнению Вучича, при этом у оппозиции нет ни политической программы, ни понимания того, что нужно сербскому народу.

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