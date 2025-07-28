В Госдуме прокомментировали обвинения в адрес Кустурицы в подготовке госпереворота

Депутат Бурляев опроверг обвинения в адрес Кустурицы в подготовке госпереворота

Народный артист России, депутат Государственной Думы Николай Бурляев прокомментировал обвинения в адрес культового сербского режиссера Эмира Кустурицы в подготовке государственного переворота. Его цитирует «Ридус».

«Этот художник — патриот Сербии. Он никогда не пойдет против своей страны», — подчеркнул Бурляев, лично знакомый с именитым кинематографистом.

В воскресенье, 27 июля президент Сербии Александр Вучич заявил журналистам, что Кустурица вместе с представителями оппозиции — преподавателем университета в Нови-Саде Динко Грухоничем, политиком Ненадом Чанаком и историком Мило Ломпаром — хотят добиться его отставки. По мнению Вучича, при этом у оппозиции нет ни политической программы, ни понимания того, что нужно сербскому народу.