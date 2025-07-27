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13:17, 27 июля 2025Мир

Вучич обвинил культового сербского режиссера в подготовке госпереворота

Президент Сербии Вучич обвинил режиссера Кустурицу в подготовке госпереворота
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)
Эмир Кустурица

Эмир Кустурица. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич обвинил культового режиссера и музыканта Эмира Кустурицу в подготовке госпереворота. Об этом пишет РИА Новости.

Вучич заявил журналистам, что Кустурица вместе с представителями оппозиции — преподавателем университета в Нови-Саде Динко Грухоничем, политиком Ненадом Чанаком и историком Мило Ломпаром — хотят добиться его отставки. «Никакой разницы нет, есть общая мишень — это Вучич, должны его свергнуть, и это их программа. Другой программы нет», — подчеркнул президент Сербии.

При этом, по его словам, у оппозиции нет ни политической программы, ни понимания того, что нужно сербскому народу.

Ранее Кустурица иронично выразил благодарность Вучичу и его первому вице-премьеру Синишу Мали за то, что налоговая служба 23 июля объявила о закрытии из-за нарушений ресторана «Висконти» в этнотуристическом комплексе Дрвенград, в котором ежегодно проходят мероприятия кино и музыкальные фестивали режиссера. Также Кустурица выразил поддержку освобождению «политических узников в Белграде и Ужице», участвовавших в протестах в Сербии и обвиняющихся в нарушении конституции.

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Ранее Вучич поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова после его слов о беспорядках в стране. Он подчеркнул, что российский дипломат отлично понял ситуацию. Также президент Сербии поблагодарил «редких корректных российских аналитиков», которые отметили, что «Вучич будет крепким орешком, а не из тех, кто бежал из Сербии».

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