В России оценили содержащий слова о смерти русских гимн торгующей с Москвой страны

Депутат Чепа: На гимн талибов со словами о смерти русских надо обратить внимание

На гимн находящегося под контролем талибов Афганистана, где встречаются слова о смерти русских, надо обратить пристальное внимание. Так один из символов страны оценил депутат Госдумы Алексей Чепа, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Так парламентарий отреагировал на сообщения о полуофициальном гимне Исламского эмирата Афганистан, нашиде (песнопении без музыки), который содержит строки: «Дивный мой луг, я положил свою жизнь ради тебя! Став свободным от англичан, он стал могилой для русских!» и «Посмотри на груды черепов, вот, что осталось от русских».

По словам Чепы, торгующая с Россией страна, с которой Москва планирует развивать сотрудничество в различных сферах, должна относиться к дружбе с РФ более серьезно.

Надо обратить на это самое пристальное внимание. Потому что если товарищи хотят дружить, то они должны к этой дружбе относиться, как и подобает Алексей Чепа

Ранее, 3 июля, сообщалось, что Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане.

Режим талибов с августа 2021 года вернул контроль над Афганистаном и восстановил Исламский Эмират.