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09:41, 28 июля 2025Экономика

В России задумали ускорить процедуру банкротства компаний

«Известия»: К 2030 году в России захотели упростить процедуру банкротства
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К 2030 году в России может упроститься процедура банкротства для компаний. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

В частности, срок конкурсного производства планируют сократить на семь месяцев — до 40, а продажу активов — с 520 до 300 дней. Для сравнения: в мировой практике, например, в Германии или США, процедуры банкротства нередко укладываются в 12–18 месяцев.

Как говорят эксперты, ускорить процесс нужно, чтобы активизировать оборот капитала. Изменения заложены в Национальную модель целевых условий ведения бизнеса. Работу над ней в июне на ПМЭФ-2025 анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Согласно данным Федресурса, в текущем году количество новых банкротств компаний снизилось. В первом полугодии число открытых конкурсных производств сократилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего — до 3208.

С другой стороны, акционер и гендиректор крупнейшего российского холдинга инфраструктурного строительства «Нацпроектстрой» (НПС) Алексей Крапивин предположил, что банкротств строительных компаний в 2025 году, скорее всего, будет еще больше. По его словам, к таким последствиям приведут и высокая ключевая ставка Центробанка, и сокращение заказов, и другие факторы.

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