В российском курортном регионе объявили ракетную опасность

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

На территории черноморского побережья Краснодарского края объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального оперативного оповещения.

«Внимание! Ракетная опасность. Зона: черноморское побережье Краснодарского края! Укройтесь в помещении! Ни в коем случае не подходите к окнам, не выходите на улицу!» — говорится в сообщении.

Тем, кто находится на улице, в инфоцентре посоветовали спрятаться в ближайшем укрытии. Помимо того, жителей призвали не прикасаться к упавшим обломкам, так как они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Воздушная тревога также объявлена в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

В ночь на 24 июля украинские войска ударили по Краснодарскому краю. Украина массированно атаковала Сочи и федеральную территорию Сириус, где беспилотник попал в нефтебазу.