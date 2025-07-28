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19:59, 28 июля 2025Россия

В РПЦ назвали лучшее средство от беспилотников

Протоиерей Владимиров назвал колокольный звон лучшим средством от беспилотников
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Протоиерей Артемий Владимиров во время проповеди в конце богослужения назвал колокольный звон лучшим средством от беспилотников. Речь представителя Русской православной церкви (РПЦ) попала на видео, его публикует Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах священнослужитель говорит собравшимся прихожанам, что только звон помогает бороться с беспилотниками, работающими с помощью «стекловолокна».

Как утверждает Baza, слова протоиерея прозвучали 26 июля в храме Живоначальной Троицы на Шаболовке. Кроме того, Артемий Владимиров предупредил верующих о надвигающемся 2-м августе — Дне Воздушно-десантных войск.

«Десантники купаются в фонтанах, просьба быть осторожными — обходите стороной фонтаны», — отметил священник.

До этого главный военный священник в зоне спецоперации протоиерей Дмитрий Василенков объявил, что подготовка военных для отправки на фронт — дело РПЦ.

ЖЗЛ
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