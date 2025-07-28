В РПЦ рассказали о желающих не только «баб» из-за взыгравших жизненных соков монахах

Протоиерей Ткачев: Из-за жизненных соков монахи могут желать не только женщин

Если православные монахи будут полностью здоровы, и их «жизненные соки» взыграют, то они могут возжелать «бабу» и не только ее (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом в эфире передачи «отец Андрей: ответы» рассказал протоиерей Андрей Ткачев.

Священник РПЦ не уточнил, с кем или чем желают половой связи обуреваемые страстями монахи. Он отметил лишь, что интерес к женщинам — это еще «лучший случай», однако бывают и худшие. По словам Ткачева, для того, чтобы этого не произошло, монах должен быть немного болен.

Кроме того, для борьбы с порочными помыслами монахи используют молитву или полагаются на хорошее воспитание. «У них (монахов) должно быть много рецептов по этой части (борьбе с либидо)», — посоветовал телезрителю Ткачев.

Ранее тот же священнослужитель заявил о нежелающих рожать «дохлых и трусливых бабах».