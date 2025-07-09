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20:16, 9 июля 2025Россия

В РПЦ заявили о нехотящих рожать «дохлых и трусливых бабах»

Священник Ткачев заявил, что женщины стали «дохлые, трусливые» и не хотят рожать
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Протоиерей Андрей Ткачев заявил о нехотящих рожать «дохлых и трусливых бабах» в стране. Видео опубликовано в его группе во «ВКонтакте».

Представитель РПЦ рассуждал о том, что раньше семья была везде, повсеместно. Отсюда, по его мнению, появилась «русская глупость»: погибнут одни — бабы других нарожают.

«Наступило такое время, когда бабы никого уже не нарожают. Стали дохлые, трусливые, развратные. И не хотят рожать», — сказал он.

Священнослужитель считает, что российское население уменьшается в числе. В связи с этим он призвал сохранять народ, беречь его от наркомании, алкоголизма.

Ранее Ткачев заявил, что Бог сотворил так, что мужчина является человеком, а женщина — его помощницей, которая должна следовать за мужем, «как нитка за иголкой». По его мнению, женщинам в России кто-то внушил, что они «достойны чего-то большего», и это сделало их чрезмерно требовательными и неудовлетворенными.

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