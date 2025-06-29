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19:43, 29 июня 2025Россия

Протоиерей Ткачев призвал женщин оставаться в тени мужей

Протоиерей Ткачев: Бог сотворил женщину помощницей человека
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бог сотворил так, что мужчина является человеком, а женщина — его помощницей, которая должна следовать за мужем, «как нитка за иголкой». Такое мнение высказал протоиерей Андрей Ткачев, слова которого приводит Telegram-канал «Подъем».

По словам Ткачева, женщинам в России кто-то внушил, что они «достойны чего-то большего», и это сделало их чрезмерно требовательными и неудовлетворенными. Современные женщины, по его словам, не хотят «быть в тени».

Поучиться россиянкам, по мнению священнослужителя, стоит у жен офицеров. Такие женщины «знают свое место», привыкли ждать и молиться за своих мужей, готовы забыть о любых требованиях ради главной цели.

Проблемой женского пола протоиерей считает «потребительство» и «фантазии о лучшей жизни». Итогом такого отношения к жизни он назвал измены и разрушение семьи.

Ранее Ткачев заявил, что женщина должна быть слугой своего мужа, и призвал «не стесняться этого». Жизнь представительниц женского пола, по его мнению, бессмысленна без семьи, так как смысл заключается в служении супругу.

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