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09:36, 28 июля 2025Ценности

В сети восхитились внешностью Натали Портман на фото в мини-шортах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: TheImageDirect.com / Legion-Media

В сети восхитились внешностью американской актрисы израильского происхождения Натали Портман на новых фото. Соответствующий пост появился на странице издания Page Six в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летнюю звезду запечатлели во время съемок романтической комедии «Хороший секс» (Good sex). Она предстала перед камерой в зеленом кроп-топе без бюстгальтера и голубых джинсовых мини-шортах с завышенной талией. Также артистка распустила волосы и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Пользователи высказались об образе знаменитости в комментариях. «Возраст над ней не властен. С каждым днем она становится шикарнее», «Она очаровательна», «Выглядит прекрасно», — отметили юзеры.

В мае папарацци сняли Натали Портман в бикини с незнакомцем в Каннах.

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