Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:38, 22 мая 2025Ценности

Папарацци сняли Натали Портман в бикини с незнакомцем в Каннах

Актрису Натали Портман сняли в черном бикини с незнакомцем в Каннах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: SpreadPictures / Legion-media

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман в бикини попала в объективы папарацци с незнакомцем в Каннах. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 43-летнюю звезду в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Упомянутый комплект подчеркивал ее стройную фигуру с рельефным прессом. При этом знаменитость распустила влажные от воды волосы и отказалась от макияжа.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

По данным журналистов, Портман заметили с таинственным мужчиной в отеле Eden Roc.

Ранее в мае папарацци сняли 56-летнюю модель Хелену Кристенсен в купальнике. Знаменитость также отдыхала на террасе отеля Eden Roc в слитном купальнике цвета фуксии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского назвали шаги по урегулированию конфликта на Украине

    Роботов Маска заставят смотреть видео с людьми

    Каждый третий россиянин выбрал место отдыха ради фото для соцсетей

    В Северной Корее при спуске нового эсминца на воду произошла авария. Все случилось на глазах у Ким Чен Ына

    Представлен новый сезон тревел-шоу о малых городах России

    Сотрудницу военкомата в российском городе покусала крыса

    В российском регионе ФСБ задержала подростков за подготовку преступления по заданию Киева

    СКР возбудил дело из-за осквернения подростками георгиевской ленты

    Овечкин показал дорогой подарок от Малкина и Кросби

    В ЦРУ назвали одну страну экзистенциальной угрозой для США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости