Папарацци сняли Натали Портман в бикини с незнакомцем в Каннах

Актрису Натали Портман сняли в черном бикини с незнакомцем в Каннах

Американская актриса израильского происхождения Натали Портман в бикини попала в объективы папарацци с незнакомцем в Каннах. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 43-летнюю звезду в черном раздельном купальнике, состоящем из бюстгальтера и плавок с низкой посадкой. Упомянутый комплект подчеркивал ее стройную фигуру с рельефным прессом. При этом знаменитость распустила влажные от воды волосы и отказалась от макияжа.

По данным журналистов, Портман заметили с таинственным мужчиной в отеле Eden Roc.

Ранее в мае папарацци сняли 56-летнюю модель Хелену Кристенсен в купальнике. Знаменитость также отдыхала на террасе отеля Eden Roc в слитном купальнике цвета фуксии.