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09:37, 28 июля 2025Мир

В США назвали сроки завершения конфликта на Украине

Джилл: Конфликт на Украине может завершиться в этом году из-за слабости Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Конфликт на Украине может завершиться в этом году из-за успешного продвижения России, слабости Киева и стремления президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию. Об этом заявил политический обозреватель и радиоведущий Стив Джилл, работавший директором по межправительственным связям представителя США на торговых переговорах в администрациях экс-президентов Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона, его слова приводит ТАСС.

«Продолжающееся продвижение России на поле боя в сочетании с ослаблением власти [украинского лидера Владимира] Зеленского на Украине и желанием Трампа завершить конфликт путем долгосрочного решения позволяют предположить, что переговоры успешно завершатся до конца этого года», — сказал эксперт.

По словам Джилл, «коалиция желающих» оказывать помощь Украине ослабевает. Кроме того, на Западе признают, что Зеленский потерял влияние и контроль над ситуацией в стране.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока Россия предпримет шаги для завершения украинского конфликта.

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