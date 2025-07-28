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05:46, 28 июля 2025Мир

В США раскрыли главный страх Зеленского

Макгрегор: Зеленский боится лишиться власти из-за провала на фронте
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Украинский лидер Владимир Зеленский боится лишиться своего поста из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. С таким мнением выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Я думаю, что это пугает до смерти ближайшее окружение Зеленского и его режим в Киеве. Потому что, если он не сможет быстро разобраться с недовольными [украинскими солдатами], то это будет началом конца», — заявил эксперт.

Макгрегор также указал на то, что президент США Дональд Трамп неохотно оказывает Киеву помощь, так как больше заинтересован в решении проблем своей страны. Кроме того, его переменчивое настроение в вопросе Украины может говорить о том, что он хочет дистанцироваться от этого конфликта.

Ранее Макгрегор заявил, что США вступили в конфликт с Россией и проиграли.

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