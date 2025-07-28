Ученые разработали вакцину от всех видов рака. Означает ли это победу над смертельной болезнью?

Биолог Баранова: Выход новой вакцины от рака из США на рынок может занять годы

Ученые из Университета Флориды разработали экспериментальную вакцину от всех видов рака. Доктор биологических наук, профессор школы системной биологии в Университете Джорджа Мейсона в США Анча Баранова изучила публикацию американских онкологов и объяснила в интервью «Ленте.ру», что их метод основан на усилении иммунотерапии при онкологии и сможет применяться в борьбе против десяти процентов опухолей каждого вида, однако говорить о победе над раком пока рано — выход новой вакцины на рынок может занять годы.

Вакцина американских ученых усиливает иммунный ответ на опухоль

Иммунотерапия рака, в отличие от химиотерапии, не убивает клетки напрямую. Используемые при этом методе препараты, вроде «Кейтруды», блокируют белки, которые мешают распознавать и уничтожать рак. Но проблема в том, что это срабатывает не всегда — лишь у десяти процентов пациентов опухоли достаточно иммуноактивны, чтобы терапия подействовала.

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Исследование ученых из Флориды предлагает одновременно с антителами стимулировать выработку организмом интерферона первого типа — белка, который активирует иммунный ответ. Они выяснили, что один из способов запустить этот процесс — привлечь патоген или вещество его имитирующее.

В статье не говорится, что все опухоли удалось вылечить или что рак побежден. Речь идет о другом: когда вы вводите любую мРНК-вакцину, не обязательно против опухоли, она все равно вызывает иммунный ответ Анча Баранова биолог

Методику ученых из Университета Флориды не получится внедрить в ближайшее время

Баранова подчеркивает, что подход американских специалистов дал отличные результаты в испытаниях на мышах. Однако для людей данный метод может не сработать или сработать иначе. «Феномен очень интересный, но до того, чтобы завтра с помощью этой технологии удалось все опухоли вылечить, — как до Луны пешком», — считает она.

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Профессор также напомнила, что интерферон первого типа, который потенциально способен стимулировать иммунитет, практически не используется в медицине — его сочли недостаточно эффективным, а фармацевтические компании не спешат его разрабатывать. В результате недостаток препаратов может существенно замедлить клинические испытания.

Простуда может случайно усилить выработку интерферона в организме

По словам Барановой, в России нет доступных мРНК-вакцин, которые могли бы стимулировать интерферон. Кроме того, моноклональную иммунотерапию пациенту вводят обычно раз в одну-две недели, каждый раз одновременно с этим вакцинироваться не будешь.

Самостоятельно попробовать вызвать запуск выработки интерферона в организме теоретически возможно, но на практике малоосуществимо, считает профессор. Случайно усилить эффект могут простуда или более сильный вирус, например COVID-19, однако предсказать это нельзя.

Хотя во время пандемии и были описаны единичные случаи чудесного излечения. У человека была опухоль, ему поставили официальный диагноз, он заболел ковидом и излечился от рака Анча Баранова биолог

Баранова пояснила, что нужна точная синхронизация введения антител и стимуляции интерферона — в быту это невозможно.

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В России ведется разработка препаратов на основе онколитических вирусов

Профессор напомнила, что российский молекулярный биолог Петр Чумаков получил государственную премию за работу над препаратами на основе онколитических вирусов, способных заражать и разрушать раковые клетки. По ее словам, разработка новых методов ведется постоянно, но «все происходит очень медленно, как и вся противораковая наука».

Баранова привела в пример технологию TIL (Tumor Infiltrating Lymphocytes therapy). «Опухоль-инфильтрирующие лимфоциты собирают у пациента, "вытрясают" их из биопсийных кусочков опухоли, а потом размножают в культуре до миллиардов клеток и возвращают обратно больному, была описана в научной статье еще 40 лет назад. А лекарство на ее основе было одобрено только в 2024 году», — рассказала она.

Ранее кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков рассказал «Ленте.ру» о российской терапевтической вакцине от рака. По его словам, препарат будет создаваться индивидуально под каждого пациента, а после операции выполнять роль терапевтического средства. Ученый подчеркнул, что разработку нельзя рассматривать как чудодейственное средство, но тем не менее она даст большой шанс продлить жизнь тысячам человек.