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00:34, 28 июля 2025Бывший СССР

ВКС России подняли в воздух шесть ракетоносцев

RusVesna: Шесть ракетоносцев и десятки дронов направляются в сторону Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В небо были подняты шесть ракетоносцев Воздушно-космических сил (ВКС) России. Кроме того, в небе над Украиной зафиксированы десятки российских дронов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на мониторинговые ресурсы.

«В воздухе уже шесть ракетоносцев: два борта Ту-95МС с Оленьи, два борта Ту-95МС с Энгельса, два борта Ту-160 с Энгельса», — говорится в сообщении.

Также атаковать Украину готовятся около 70 ударных дронов — уже сейчас большая часть из них находится в небе над Черниговской областью. Предположительно, они направляются на запад республики.

Ранее в Киеве прогремело несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко сообщал о работе систем противовоздушной обороны.

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