В Киеве прогремели взрывы

В Киеве раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В столице работают силы ПВО [противовоздушной обороны]», — написал политик. Он призвал горожан оставаться в укрытиях. Других подробностей Кличко не привел.

О взрывах в городе сообщают и украинские СМИ. Так, сообщение о том, что в Киеве слышны звуки взрывов, передает «Общественное». Однако других данных о произошедшем издание также не приводит.

Ранее сообщалось, что в Каменском после атаки загорелся гипермаркет «Эпицентр».