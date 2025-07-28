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22:40, 27 июля 2025Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Киеве раздалось несколько взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В столице работают силы ПВО [противовоздушной обороны]», — написал политик. Он призвал горожан оставаться в укрытиях. Других подробностей Кличко не привел.

О взрывах в городе сообщают и украинские СМИ. Так, сообщение о том, что в Киеве слышны звуки взрывов, передает «Общественное». Однако других данных о произошедшем издание также не приводит.

Ранее сообщалось, что в Каменском после атаки загорелся гипермаркет «Эпицентр».

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