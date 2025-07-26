В украинском городе после удара загорелся гипермаркет

«Страна.ua»: В Каменском после атаки загорелся гипермаркет Эпицентр

В результате ночной атаки в городе Каменское Днепропетровской области загорелся гипермаркет «Эпицентр». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности произошедшего не приводятся.

Минувшей ночью территория Украины подверглась массированному комбинированному налету. Под удар попали Шостка, Харьков и Днепр. При атаке были задействованы беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также авиабомбы.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил о мощном пожаре в Днепре. По его данным, огнем охвачено хранилище нефтепродуктов. На опубликованных кадрах видно, что город заволокло черным дымом.