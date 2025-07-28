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14:40, 28 июля 2025Россия

Воспитанник детского лагеря «Ахмат» ушел на СВО

Генерал Алаудинов объявил об уходе воспитанника детского лагеря «Ахмат» на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Воспитанник детского лагеря «Академия дружбы народов "Ахмат"», достигнувший совершеннолетия, ушел на специальную военную операцию. Об этом объявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что среди юношей в лагере царит единение. По информации Алаудинова, на территории отдыхают дети из разных регионов России, в том числе из Белгородской и Курской областей, Чечни, Московской области, Донецкой и Луганской народных республик.

Он подчеркнул, что в «Ахмате» детей учат постоять за себя, различным навыкам выживания, тактической медицине.

До этого Алаудинов рассказал, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы.

Он отметил, что в начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году подразделение пополняли одни чеченцы. Позже «Ахмат» стал интернациональным.

ЖЗЛ
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