Воспитанник детского лагеря «Ахмат» ушел на СВО

Генерал Алаудинов объявил об уходе воспитанника детского лагеря «Ахмат» на СВО

Воспитанник детского лагеря «Академия дружбы народов "Ахмат"», достигнувший совершеннолетия, ушел на специальную военную операцию. Об этом объявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что среди юношей в лагере царит единение. По информации Алаудинова, на территории отдыхают дети из разных регионов России, в том числе из Белгородской и Курской областей, Чечни, Московской области, Донецкой и Луганской народных республик.

Он подчеркнул, что в «Ахмате» детей учат постоять за себя, различным навыкам выживания, тактической медицине.

До этого Алаудинов рассказал, что в составе «Ахмата» есть японец, китайцы и корейцы.

Он отметил, что в начале специальной военной операции (СВО) в 2022 году подразделение пополняли одни чеченцы. Позже «Ахмат» стал интернациональным.