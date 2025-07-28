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16:34, 28 июля 2025Бывший СССР

Зеленский обсудил возвращение пленных украинцев с бойцами «Азова»

Зеленский провел совещание с бойцами «Азова» по возращению пленных украинцев
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с бойцами «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) по возращению пленных украинцев. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Андрей Ермак.

«[На совещании] была вся команда, занимающаяся обменами, представители Координационного штаба, наша команда офиса, а также освобожденные украинцы — наши защитники по разным направлениям фронта, в том числе из Мариуполя, бойцы полка "Азов"», — говорится в публикации.

Отмечается, что среди участников совещания также была бывшая участница «Азова» Юлия Паевская (позывной Тайра), которую обменяли в 2022 году.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заподозрил окружение Владимира Зеленского в уничтожении обличающих Киев документов о растрате западной помощи. По его словам, закон об ограничении прав антикоррупционных органов был принят после того, как Зеленский узнал о подготовке этими ведомствами «компромата и уголовных дел на него и его ближайших соратников».

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