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21:43, 28 июля 2025Мир

Зеленский оценил новый ультиматум Трампа России

Зеленский похвалил Трампа за новый ультиматум России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил новый ультиматум американского лидера Дональда Трампа в адрес России. Об этом он высказался на своей странице в социальной сети Х.

«Четкая позиция и выраженная решимость президента США – как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе, направленной на достижение реального мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на прекращении этой ужасной войны», — похвалил он американского лидера.

Зеленский подчеркнул, что Киев «по-прежнему привержен миру» и продолжит сотрудничать с Вашингтоном ради того, чтобы сделать обе страны «более безопасными, сильными и процветающими».

Ранее Трамп объявил о решении сократить 50-дневный срок, который он дал России для урегулирования украинского конфликта. Он сообщил, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине».

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