В России ответили на сообщения о желании Германии получить ракеты для ударов по Москве

Сенатор Джабаров жестко раскритиковал желание Германии получить ракеты США

На руководство Германии напал психоз, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на сообщение о желании ФРГ получить американские ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве.

«Они напрочь все одновременно забыли историю, забыли о тех преступлениях против человечности, которые совершила их страна и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Забыли о тех бедах, которые они сами потом принесли немецкому народу. Что значит наносить удары по Москве? Они же понимают, что Tomahawk не долетит до Москвы, когда уже Берлина, простите, может не оказаться на карте мира», — заявил Джабаров.

Они на что рассчитывают? Что американцы вступятся за Германию в войне с Россией? Во имя чего? Я думаю, что сам немецкий народ, который сохранил в памяти ту страшную войну и те беды, которые принесла эта война, рано или поздно скинет этих правителей, которые тащат Германию к краю пропасти Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Ранее издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что Германия хочет получить американские крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon для нанесения ударов по Москве. Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил, что правительство страны направило США официальный запрос на закупку техники.

