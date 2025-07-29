60-летняя Алена Апина показала фигуру в бикини

60-летняя певица Апина показала фигуру в белом бикини

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина показала фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в белом раздельном купальнике, состоящем из плавок и бюстгальтера с треугольными чашками. При этом знаменитость распустила волосы и продемонстрировала тело.

«Просили фото в купальнике? Получите. Никакого ИИ, фотошопа и прочих глупостей. Просто лето, просто море, солнце», — подписала она.

В апреле Апина объяснила выбор откровенного наряда на фестиваль фразой «если не сейчас, то когда?» Исполнительница предстала на мероприятии в черном кожаном боди, сетчатых колготках и сапогах.