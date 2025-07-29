«Аэрофлот» наладил работу всех подразделений после хакерских атак

В Минтрансе заявили о налаживании работы подразделений «Аэрофлота» после атак

В Минтрансе РФ заявили о налаживании работы всех подразделений «Аэрофлота» после хакерских атак на авиакомпанию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что с 10:00 по московскому времени 29 июля перевозчик выполняет программу полетов в рамках расписания. До этого времени компания проводила точечные отмены рейсов, затем работа стабилизировалась.

В министерстве отметили, что благодаря слаженной работе всех служб авиакомпании и поддержке аэропорта Шереметьево после сбоя было выполнено около 80 процентов из запланированных рейсов. Изменения в расписании в основном затронули рейсы из Москвы и обратно, а региональная часть программы выполнялась в полном объеме. Оперативно наладить работу подразделений помог переход на отечественные системы, указано в источнике.

Ранее стало известно, что во вторник, 29 июля, авиакомпания «Аэрофлот» отменила 53 рейса из Шереметьево и обратно. В их числе — собственные рейсы перевозчика и те, которые выполняются совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».