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13:42, 29 июля 2025Путешествия

Раскрыто число отмененных «Аэрофлотом» рейсов из Шереметьево и обратно

«Аэрофлот» 29 июля отменил 53 рейса из Шереметьево и обратно
Алина Черненко

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Во вторник, 29 июля, авиакомпания «Аэрофлот» отменила 53 рейса из Шереметьево и обратно. Число раскрыл «Интерфакс» со ссылкой на данные онлайн-табло аэропорта.

Уточняется, что всего было отменено 22 рейса из столичной воздушной гавани и 31 рейс в направлении Москвы. В их числе — собственные рейсы перевозчика и те, которые выполняются совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что до 10:00 по московскому времени проводились точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов компании стабилизировалась. Около 80 процентов перелетов от запланированной суточной программы были выполнены в понедельник, 28 июля.

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