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12:00, 29 июля 2025Путешествия

«Аэрофлот» стабилизировал расписание полетов

«Аэрофлот»: К выполнению готовятся 216 парных рейсов из Москвы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Национальный авиаперевозчик России стабилизировал расписание полетов согласно программе. Об этом «Аэрофлот» сообщает в официальном Telegram-канале.

По данным российского перевозчика, 29 июля с 10:00 к выполнению готовятся 93 процента рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). «До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась», — объяснили в авиакомпании.

Около 80 процентов перелетов от запланированной суточной программы были выполнены 28 июля. На данный момент регистрация в аэропортах и онлайн выполняется в штатном режиме.

Ранее данная авиакомпания отменила десятки рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Предположения о хакерской атаке на «Аэрофлот» назвали тревожными в Кремле.

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