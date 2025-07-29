«Аэрофлот» стабилизировал расписание полетов

«Аэрофлот»: К выполнению готовятся 216 парных рейсов из Москвы

Национальный авиаперевозчик России стабилизировал расписание полетов согласно программе. Об этом «Аэрофлот» сообщает в официальном Telegram-канале.

По данным российского перевозчика, 29 июля с 10:00 к выполнению готовятся 93 процента рейсов из Москвы и обратно по изначальному расписанию (216 парных рейсов из 233). «До 10:00 компания проводила точечные отмены рейсов, далее программа собственных рейсов "Аэрофлота" стабилизировалась», — объяснили в авиакомпании.

Около 80 процентов перелетов от запланированной суточной программы были выполнены 28 июля. На данный момент регистрация в аэропортах и онлайн выполняется в штатном режиме.

Ранее данная авиакомпания отменила десятки рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. Предположения о хакерской атаке на «Аэрофлот» назвали тревожными в Кремле.