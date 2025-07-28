В Кремле встревожились из-за возможной хакерской атаки на «Аэрофлот»

Песков: Данные о хакерской атаке на «Аэрофлот» тревожные, будем уточнять

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные о возможной хакерской атаке на «Аэрофлот» тревожными и заметил, что в Кремле будут это уточнять. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, аналогичная хакерская угроза существует и для других крупных компаний в России. Он призвал ждать соответствующих разъяснений.

Утром в понедельник, 28 июля, «Аэрофлот» отменил десятки рейсов. Причиной стал сбой в работе информационных систем. К нему, по предварительным данным, привела хакерская атака. Представители авиакомпании попросили пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт.

