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16:00, 28 июля 2025Путешествия

В Кремле встревожились из-за возможной хакерской атаки на «Аэрофлот»

Песков: Данные о хакерской атаке на «Аэрофлот» тревожные, будем уточнять
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данные о возможной хакерской атаке на «Аэрофлот» тревожными и заметил, что в Кремле будут это уточнять. Его слова приводит ТАСС.

По словам Пескова, аналогичная хакерская угроза существует и для других крупных компаний в России. Он призвал ждать соответствующих разъяснений.

Утром в понедельник, 28 июля, «Аэрофлот» отменил десятки рейсов. Причиной стал сбой в работе информационных систем. К нему, по предварительным данным, привела хакерская атака. Представители авиакомпании попросили пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт.

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