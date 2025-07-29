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09:02, 29 июля 2025Ценности

Анастасия Стоцкая снялась в бикини в море

Певица Анастасия Стоцкая снялась в бикини в море
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @100tskaya

Российская и украинская певица и актриса Анастасия Стоцкая снялась в откровенном образе в море. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в черном бикини и рваной джинсовой рубашке поверх него. Помимо этого, она надела белую шляпу с полями и розовые солнцезащитные очки Celine. Образ завершили цветные украшения.

Ранее в июле звезда «Универа» в крошечном бикини поплавала в море. На кадрах знаменитость была запечатлена в купальнике и ластах. В то же время артистка распустила волосы и отказалась от макияжа.

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