Армия Таиланда обвинила Камбоджу в срыве перемирия

Таиланд обвинил армию Камбоджи в срыве режима прекращения огня

Таиланд заявил о продолжающихся боевых столкновениях своих вооруженных сил с армией Камбоджи. Об этом сообщает Bloomberg.

В Бангкоке обвинили противоборствующую сторону в срыве режима прекращения огня, вступившего в полночь 29 июля. По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтая Сувари, провокационные нападения были совершены в нескольких приграничных районах.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После в ночь на 24 июля между Таиландом и Камбоджой вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации.

Жертвами конфликта стали по меньшей мере 22 человека, еще 140 получили ранения. Договориться о перемирии между двумя странами удалось лишь спустя пять дней.