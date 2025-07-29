Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:38, 29 июля 2025Мир

Армия Таиланда обвинила Камбоджу в срыве перемирия

Таиланд обвинил армию Камбоджи в срыве режима прекращения огня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Таиланд заявил о продолжающихся боевых столкновениях своих вооруженных сил с армией Камбоджи. Об этом сообщает Bloomberg.

В Бангкоке обвинили противоборствующую сторону в срыве режима прекращения огня, вступившего в полночь 29 июля. По словам представителя Королевской армии Таиланда Винтая Сувари, провокационные нападения были совершены в нескольких приграничных районах.

Отношения двух королевств Юго-Восточной Азии накалились 23 июля, когда на границе подорвались на мине тайские солдаты. Бангкок обвинил Пномпень в эскалации ситуации, отозвав своего посла и закрыв все участки границы. После в ночь на 24 июля между Таиландом и Камбоджой вспыхнули бои с применением тяжелой артиллерии и авиации.

Жертвами конфликта стали по меньшей мере 22 человека, еще 140 получили ранения. Договориться о перемирии между двумя странами удалось лишь спустя пять дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России новый ультиматум, но не смог придумать наказание. Собирается ли он исполнять собственные угрозы?

    В Госдуме раскрыли размер пособия по беременности

    На Украине нашли необычный способ избежать мобилизации

    Армия Таиланда обвинила Камбоджу в срыве перемирия

    Боевик ВСУ попытался обмануть российских бойцов и был разоблачен

    На Украине отреагировали на угрозы ЕК о заморозке финансовой помощи

    В Швейцарии рассказали о цели Зеленского на фоне ультиматума Трампа

    Россиянам рассказали о прибавке к пенсии в августе

    Подобранный российскими бойцами щенок стал для них талисманом

    Предсказано будущее курса доллара до конца года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости