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12:50, 29 июля 2025Мир

Белый дом разрешил чиновникам размещать Библию и иконы на рабочем месте

Reuters: Белый дом разрешил чиновникам размещать религиозные символы на работе
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Белый дом разрешил чиновникам размещать религиозные символы, а также обсуждать свои религиозные убеждения на рабочем месте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее уведомление главы управления кадровой службы американского правительства Скотта Купора.

В документе Купор сослался на религиозные свободы, защищаемые Конституцией США. «Допущение религиозной дискриминации на рабочем месте в госучреждении является нарушением закона. Это также может негативно повлиять на набор новых и удержание высококвалифицированных сотрудников, исповедующих религиозные убеждения», — сказано в документе.

Согласно постановлению государственные служащие могут свободно говорить о своих религиозных убеждениях, обсуждать веру с коллегами, размещать Библию, иконы, кресты, изображения распятия Иисуса Христа и символику иудаизма, а также плакаты религиозного содержания на рабочем месте. Федеральные служащие также могут создавать молитвенные группы, при условии, что они не будут встречаться в рабочее время.

В новом заявлении также цитируется февральский указ президента США Дональда Трампа, призывающий ведомства положить конец «антихристианскому использованию правительства в качестве оружия».

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа ввели запрет на несогласованные упоминания дела финансиста Джеффри Эпштейна в надежде погасить разгорающийся вокруг него скандал. Как утверждается, Трамп дал понять своему окружению, что не хочет, чтобы они постоянно обсуждали дело Эпштейна. В результате было введено ограничение, согласно которому никому из чиновников администрации не разрешается говорить об Эпштейне без предварительного согласования на высоком уровне.

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