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10:00, 29 июля 2025Силовые структуры

Бывший российский депутат попал под суд за тайную сделку

В Братске экс-депутат Бобков пойдет под суд за коммерческий подкуп
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Братске бывший депутат городской думы, бывший руководитель дирекции литейных производств Братского алюминиевого завода Игорь Бобков пойдет под суд за тайную сделку с предпринимателями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бобков обвиняется по части 8 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»). Все материалы переданы в Братский городской суд.

По информации следственного управления Следственного комитета (СК) России по Иркутской области, в период с 2017 по 2022 годы Бобков получил от предпринимателей более 16 миллионов рублей за тайную сделку. Эти деньги перечислялись на банковскую карту, оформленную на одного из учредителей компании-поставщика. За эти деньги бывший депутат должен был обеспечить беспрепятственную и приоритетную поставку на завод сырья для производства алюминия, а также согласование отчетов и протоколов комиссии по аттестации продукции взяткодателей. Кроме того, предполагалось, что Бобков не должен был допускать к поставке альтернативных поставщиков.

Ранее сообщалось, что в Чувашии задержали двух топ-менеджеров ПАО «Химпром» Алексея Федотова и Евгения Герасимова по подозрению в коммерческом подкупе.

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