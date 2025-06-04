Топ-менеджеров крупной российской компании задержали за коммерческий подкуп

В Чувашии задержаны топ-менеджеры ПАО «Химпром» Федотов и Герасимов

В Чувашии задержали двух топ-менеджеров ПАО «Химпром» Алексея Федотова и Евгения Герасимова по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

Фигуранты — бывший и действующий коммерческие директора компании. Кроме того, Герасимов занимал пост министра промышленности Чувашской Республики.

По предварительным данным, внимание правоохранителей привлек факт увеличения предприятием производства гипохлорита кальция с 18,5 до 37 тысяч тонн в год.

Ранее сообщалось, что задержание в Татарстане сына президента Всероссийского общества слепых (ВОС) Владимира Сипкина Александра связали с вымогательством 30 миллионов рублей у директора завода по производству крышек «Елабуга УкупрПласт» Александра Величко.