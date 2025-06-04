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14:28, 4 июня 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания топ-менеджеров крупной российской компании

В Чувашии на задержанных топ-менеджеров «Химпрома» завели уголовное дело
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Топ-менеджеров крупной российской компании задержали за коммерческий подкуп

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Чувашии в отношении задержанных двух топ-менеджеров ПАО «Химпром» Алексея Федотова и Евгения Герасимова возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчины подозреваются по части 7 статьи 204 УК РФ («Получение коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, 30 мая один из них незаконно получил от главы одной из коммерческих организаций республики крупную сумму денег за способствование действиям в его пользу. Отмечается, что эти действия были связаны с удовлетворением заявок на покупку дефицитной химической продукции и сохранением регулярного объема ее поставок. Часть из этих денег впоследствии получил второй фигурант.

Ранее стало известно, что Герасимов занимал пост министра промышленности Чувашской Республики.

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