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18:04, 29 июля 2025Мир

Бывший советник президента США призвал Россию объявить о победе на Украине

Грэм: России пришло время объявить о победе в конфликте на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия в значительной степени добилась заявленных целей, пришло время объявить о победе в конфликте на Украине. К этому призвал бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм в статье для The National Interest.

По его мнению, продолжение конфликта истощает силы России, которые понадобятся ей в усиливающемся соперничестве великих держав, определяющем ход мировых событий в ближайшие годы.

Он подчеркнул, что Киев вряд ли вступит в НАТО, поскольку США и их европейские союзники решительно продемонстрировали, что не собираются рисковать войной с Россией ради защиты Украины и не возьмут на себя такие обязательства, принимая ее в альянс.

«Переговоры о характере нейтралитета Украины могут привести к ограничению численности ее вооруженных сил и связей в сфере безопасности с Европой и Соединенными Штатами, что с точки зрения России будет расценено как демилитаризация», — отметил Грэм.

Ранее стало известно, что США и Великобритания на курорте в Альпах организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ), посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены украинского лидера Владимира Зеленского.

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