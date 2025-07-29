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15:23, 29 июля 2025Мир

США и Британия собрали близких к Зеленскому людей для его замены

СВР РФ: США и Британия организовали тайную встречу для замены Зеленского
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Italian Presidency Press Office/Paolo Giandotti / Handout / Reuters

США и Великобритания на курорте в Альпах организовали тайную встречу с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ), посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, где обсуждались перспективы замены украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России.

«Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек"», — говорится в сообщении.

Ермак и Буданов также заручились обещаниями западных партнеров сохранить свои должности и учитывать их интересы при решении иных кадровых вопросов.

По данным ведомства, глава офиса президента Украины Ермак расчистил политическую «поляну» для Залужного, убедив Зеленского в том, что ограничение полномочий антикоррупционных структур не испортит отношения с западными странами.

Замена Зеленского стала главным условием «перезагрузки» отношений Украины с Западом (в первую очередь с США), а также продолжения помощи Киеву.

Ранее журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники сообщил, что Валерий Залужный может вскоре сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.

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