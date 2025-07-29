Часть россиян предупредили о 40-градусной жаре

Гидрометцентр: Жара ожидается в Крыму и Мурманской области

Жара до начала августа продержится в Крыму, Мурманской и Ленинградской областях, а также ряде других регионов, сообщают синоптики Гидрометцентра России.

В Крыму аномально жаркая погода ожидается в среду, 30 июля. Сильная жара будет и в Адыгее и Ставропольском крае — температура днем там поднимется до плюс 40 градусов. В центральных и южных районах Мурманской области до плюс 33 градусов ожидается в среду и четверг, 30 и 31 июля. В Туве в эти дни температура будет подниматься до плюс 35 градусов. В южной половине Ростовской области в течение указанных дней воздух будет прогреваться до плюс 41 градуса, в Калмыкии — до плюс 42 градусов, в северо-восточных и центральных районах Кабардино-Балкарии, в степных районах Северной Осетии — до плюс 38 градусов.

Аномально жаркая погода ожидается в Ленинградской области и Архангельской областях 30-31 июля. В Москве температура воздуха в эти дни поднимется до плюс 31 градуса. В Сочи ожидается плюс 38. Аномальной жары также стоит ждать жителям Алтайского края и Новосибирской области.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова пообещала жителям столицы август с дефицитом осадков и температурой в пределах 21-27 градусов Цельсия. Синоптик уточнила, что в настоящее время для этого месяца доступны только краткосрочные прогнозы, которые могут измениться.