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19:42, 29 июля 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в августе

Синоптик Позднякова: Август в столице ожидается с дефицитом осадков
Мария Черкасова

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Август в столице ожидается с дефицитом осадков, сообщила «Вечерней Москве» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Жаркая погода до плюс 30 градусов Цельсия сохранится до 1 августа, затем температура воздуха пойдет на спад. Уже 2 и 3 августа преобладающая температура будет в пределах плюс 22–27 градусов. На протяжении последнего летнего месяца температура будет в пределах климатической нормы или чуть выше.

Наиболее интенсивные осадки могут выпасть 3–5 августа и в начале второй декады месяца. Большинство прогностических моделей указывали на то, что август в столице будет с дефицитом осадков. Однако насколько велик будет этот дефицит, сказать сложно, отметила синоптик. Она добавила, что в настоящее время доступны только предварительные прогнозы погоды на такой длительный срок.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила о возвращении дождей в Москву в пятницу, 1 августа.

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