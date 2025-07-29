Москвичей предупредили о возвращении дождей

Синоптик Позднякова: Дожди вернутся в Москву к 1 августа

Дожди возвращаются в Москву. Когда ждать непогоды, «Общественной Службе Новостей» рассказала главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Дожди возобновятся в столице к выходным. Они начнутся уже в пятницу, 1 августа, допускает синоптик. Температура воздуха, однако, останется на прежнем уровне, около плюс 26-31 градусов. С субботы, 2-го числа, осадки усилятся, вдобавок придет похолодание. Жара спадет, в Москве столбики термометров опустятся до 25-27 градусов, а по области — до 22 градусов.

В воскресенье дожди могут взять перерыв, но ненадолго — на следующей неделе дожди вновь польются в столичном регионе. Сколько продлится ненастная погода, спрогнозировать пока сложно. Однако в целом, как полагает метеоролог, осадков в августе будет намного меньше, чем в июле с его тропическими ливнями.

О дождях москвичей предупредил и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Осадки будут сопровождаться грозами и похолоданием, пообещал специалист.