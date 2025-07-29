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11:44, 29 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали ненастье

Синоптик Шувалов: В выходные на Москву обрушатся грозы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

В предстоящие выходные, 2 и 3 августа, на Москву обрушатся грозовые дожди. Ненастную погоду пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

До конца рабочей недели, в том числе в пятницу, в городе сохранится жаркая погода — температура воздуха будет достигать плюс 28-30 градусов Цельсия.

Дожди накроют Москву и область в субботу, 2 августа. Осадки будут сопровождаться грозами, уточнил синоптик. «Температура в субботу и воскресенье немножко снизится, но незначительно», — добавил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы, что самый жаркий период года придется на большую часть рабочей недели с 28 июля по 1 августа. Воздух в столице, по прогнозам синоптика, прогреется до плюс 31 градуса.

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