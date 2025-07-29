Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась в трусах

Дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса музыкант Скаут Уиллис снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) медиаменеджера Кайла Авенариуса.

Мужчина разместил снимок, на котором запечатлел 34-летнюю звезду в компании коллег. Дочь знаменитостей позировала в бежевых трусах-боксерах и белой кружевной майке с разрезом в области живота. Она распустила волосы и надела солнцезащитные очки.

Ранее в июле дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса похвасталась фигурой в откровенном образе. Знаменитость продемонстрировала фигуру в купальнике, держа в руках букет цветов.