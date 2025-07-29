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17:13, 29 июля 2025Силовые структуры

Двое россиян организовали нарколабораторию и спонсировали ВСУ

В Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тульской области осудили организаторов нарколаборатории, спонсировавших ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жители Свердловска, которые принимали участие в организации нарколаборатории в Кимовском районе, направляли часть полученных от продажи наркотиков средств Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Основным организатором является житель Украины, который скрывается заграницей. Выявить спонсирование ВСУ позволило расследование в отношении платежных операций, в том числе и с криптовалютой.

Сотрудники ФСБ пресекли их деятельность в августе 2024 года. При обыске в лаборатории было изъято более 173 килограмм наркотических веществ.

Тульский областной суд приговорил двоих мужчин к 16 и 17 годам колонии.

Ранее сообщалось, что в Россию вернется наркобарон.

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